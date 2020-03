E’ intervenuto il prefetto di Avellino per dire No alle ordinanze limitative come quelle che riducono ad esempio l’orario di aperture degli esercizi commerciali di genere di prima necessita, oppure quelle che limitano all’acquisto una volta ogni 5 giorni e così via, o chiusura di arterie stradali. E’ stata questa la risposta del Prefetto Spena alle ultime ordinanze emanate dal primo cittadino di Baiano Enrico Montanaro e dal sindaco di Lauro Antonio Bossone, che quindi non si ritengono valide.

