Baiano. In Villa comunale, domenica “Wi Cast” presenta i Murales delle scoperte astronomiche

I temi ispiratori dei Murales della conoscenza realizzati nel Portico di piazza Francesco Napolitano saranno presentati domenica – 11 luglio, alle ore 10,30- nello spazio adiacente allo Chalet della Villa comunale, con gli interventi di Giuseppe Monteforte, Carmine Litto e Matteo Monteforte.

Operazione di sicuro interesse culturale e divulgativo, sviluppata da Wi Cast,- l’associazione dei giovani di Mugnano del Cardinale attivamente impegnati sui versanti del volontariato civico e solidale a servizio delle comunità del territorio,- propone il racconto per immagini ed icone delle scoperte astronomiche in cui si ritrova il cammino dell’ umano progresso, rivisitandone le molteplici tappe dell’ incivilimento, lungo la traiettoria che corre dalla notte dei tempi del Bing–Bang ai correnti giorni del XXI secolo d.C.; racconto sotteso alle immagini ed icone dei Murales e leggibile sul display di comuni tablet o smartphone con telecamera orientata sui portali dei riquadri-capitolo della sequenza delle 20 opere in mostra nel Tempio della conoscenza copy right di Wi Cast.

I Murales sono stati composti ed allestiti da Wi cast, grazie al patrocinio dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Enrico Montanaro, mentre la presentazione di domenica è indetta e promossa dal Circolo “L’Incontro” e s’inquadra nell’articolato programma delle iniziative del sodalizio di via Luigi Napolitano per la ripresa autunnale, che saranno rese praticabili dall’andamento epidemiologico del virus pandemico.

