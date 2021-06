BAIANO. ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO, SI PARTE: PRODOTTI I PRIMI ATTI

Si avvia il processo di costituzione dell’Istituto omnicomprensivo di Baiano in seguito ad una intuizione del D.S. Prof. Vincenzo Serpico e dei suoi più stretti collaboratori. E’ già iniziato l’iter burocratico che prevede la realizzazione di un così ambizioso progetto . E’ proprio di questi giorni il primo dei passaggi necessari alla nascita della nuova Istituzione , l’ approdo al Collegio dei Docenti dell’Istituto baianese dove la proposta ha ricevuto il consenso unanime dell’assemblea. Successivamente la discussione è arrivata al Consiglio d’Istituto che ha incassato la fiducia di tutti i membri partecipanti i quali hanno ampiamente lodato l’ iniziativa. A questo punto la procedura amministrativa comincia a prendere forma. Le delibere verranno poi trasferite in primis, al Comune di Baiano che a sua volta invierà anche la propria delibera comunale alla provincia di Avellino e qualora il tutto fosse autorizzato, avverrà il trasferimento al consiglio regionale per l’approvazione definitiva. Gli studenti e le loro famiglie avranno modo di scegliere gli indirizzi di perito ottico, operatore di moda, operatore socio-sanitario. A tale proposito il D.S. prof. Vincenzo Serpico dichiara: “la scuola ha valutato, sulla scorta di un confronto con l’ amministrazione comunale di Baiano per l’anno scolastico 2022-23, la possibilità della decretazione di un Istituto Omnicomprensivo guardando ad una prospettiva più ampia, legata all’ opportunità di poter entrare a scuola fin dai primi anni di vita, vista la realizzazione di un asilo nido a gestione pubblica nell’ area retrostante la scuola media di via Luigi Napolitano e continuare il proprio percorso formativo all’interno dello stesso polo scolastico passando poi dalla scuola primaria e secondaria di primo grado, alla scuola secondaria di secondo grado. “E’ bene sottolineare che non vi è concorrenza alcuna con altri istituti secondari in quanto gli indirizzi proposti non sono presenti nelle offerte formative delle scuole del nostro distretto.”

Ci aspettano anni di entusiasmanti aspettative di crescita e arricchimento culturale con la consapevolezza che la scuola avrà sempre aperta la propria porta , quale punto di riferimento costante per chiunque abbia bisogno di un momento di confronto.

