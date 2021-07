BAIANO. La cittadina piange l’improvvisa morte di Gino Indennitate, l’architetto amico di tutti

Si è sentito male durante la notte e nulla si è potuto per salvargli la vita. Baiano piange così l’improvvisa scomparsa dell’architetto Gino Indennidate, poco più di 50 anni. Era l’amico di tutti, da qualche tempo con la morte e mancanza della mamma si era ulteriormente chiuso in se stesso, ma gli amici molto spesso lo cercavano e non mancavano le serate in pizzeria o a bere qualcosa al bar. Ragazzo perbene e rispettato che purtroppo il destino ha voluto che lasciasse questa terra troppo presto. Gli amici lo ricordano con affetto e con la tristezza di chi perde un amico vero.

