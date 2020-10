BAIANO. La paninoteca “Fast and furios” vi aspetta nella sua nuova location

La paninoteca “Fast and furious” nasce dall’idea di colui che tutti chiamano Zio Mauro per dare una svolta importante alla sua vita e quella della sua famiglia.

Sin dal primo giorno abbiamo impiegato tempo e passione per realizzare ciò che avevamo in mente offrendovi un panino ad un prezzo modico che garantisca però la qualità degli alimenti.

“Molte persone sin dall’inizio cercavano di ostacolarci sconsigliandoci e demotivandoci ma tutto ciò non è stato in grado di fermare ciò che poi abbiamo creato. Ormai siamo diventati una famiglia“, queste le parole del gestore Mauro Bernardo . “La paninoteca Fast and Furious siamo tutti noi e voi. Vi ricordiamo che ci trovate nella traversa del people’s, nella piazzetta sulla destra. Via Eugenio Montale, BAIANO”.

