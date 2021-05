BAIANO. “La scuola non si ferma”. Al via l’indagine internazionale IEA PIRLS 2021: l’I.C. Giovanni XXIII G. Parini di Baiano tra le scuole campionate

La scuola non si ferma L’istituto Comprensivo “Giovanni XXIII – G.Parini” di Baiano, guidato dal dirigente Dott. Vincenzo Serpico, è stato campionato da INVALSI per la partecipazione al progetto PIRLS 2021 (Progress in International Reading Literacy Study), promosso dalla IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement); trattasi di un’indagine internazionale periodica (ripetuta ogni cinque anni) che ha come principale obiettivo la valutazione comparativa dell’abilità di lettura degli studenti al quarto anno di scolarità (ovvero, di età compresa tra i nove e i dieci anni). L’indagine si svolge contemporaneamente in più di 50 Paesi in tutto il mondo ed è giunta, in Italia, al quinto ciclo di realizzazione (le precedenti edizioni si sono svolte nel 2001, 2006, 2011, 2016). Per il ciclo del 2021 è previsto, per la prima volta, lo svolgimento delle prove al computer utilizzando un’interfaccia internet simulata. Sarà possibile rilevare il livello di preparazione degli studenti del quarto anno nel leggere, comprendere e interpretare le informazioni contenute in testi digitali. Lunedì 10 maggio avranno inizio le prove PIRLS presso la sede centrale dell’Istituto. Le prove vedranno coinvolti gli alunni di due classi dell’Istituto campionate: la 4°A del plesso di Baiano e la 4°D del plesso di Sperone. La partecipazione al progetto è motivo di orgoglio per l’intera collettività: la scuola non si è mai fermata. Il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale ATA, il DSGA, si sono tutti adoperati nell’organizzazione per la partecipazione al progetto, a dimostrazione che l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII – G.Parini” non è solo un’istituzione scolastica ma è anche una grande famiglia. Referente del progetto PIRLS e coordinatore digitale per l’istituto scolastico è l’insegnante Tiziana Masucci. Sarà presente, durante la somministrazione delle prove, un osservatore esterno internazionale (IEA) per il controllo di qualità delle somministrazioni.

adsense – Responsive – Post Articolo