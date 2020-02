Baiano. La statua della Madonna di Medjugorje sarà esposta nell’ “Incontro”

Dall’odierna serata e fino al 19 febbraio, la statua della Madonna di Medjugorje sarà esposta nei locali del Circolo socio-culturale “L’Incontro”, in via Luigi Napolitano. La permanenza negli ambienti del sodalizio rientra nell’itinerario che il simbolo del culto dedicato alla Madonna delle apparizioni in terra di Bosnia e Erzegovina compie periodicamente con soste in abitazioni private e in sedi di associazioni di volontariato laico.

L’esposizione dell’icona mariana sarà caratterizzata nelle ore serali dalla presenza di gruppi di preghiera e dalla catechesi, guidata dal parroco don Fiorelmo Cennamo.

