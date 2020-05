BAIANO. L’assessore Rosita Rastiello lascia: “impegni lavorativi mi impediscono di essere partecipe alla vita amministrativa”

“Ho meditato a lungo sulla decisione definitiva da assumere – afferma Rosita Rastiello – ed alla fine ho ritenuto opportuno compiere un gesto responsabile nei confronti della comunità di Baiano rimettendo il mio mandato. Vista la lontananza dal mio luogo di residenza, non potendo essere presente e partecipe alla vita amministrativa come, invece, mi ero prefissata nei confronti dell’elettorato quando ho deciso di intraprendere questa avventura, ho deciso di fare un passo indietro. Ovviamente la stima e il supporto nei confronti del sindaco di Enrico Montanaro, che era al corrente della mia decisione già da qualche giorno, e della squadra di Baiano Civica, restano immutati dal momento che tra di noi non c’è stato mai alcun dissidio. Rimanendo appassionata della politica non farò mancare, dall’esterno, il mio sostegno e supporto a tutto il gruppo”. A suo posto subentrerà il primo dei non eletti, Francesco Esposito.

