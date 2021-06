BAIANO. Laurea magistrale in Scienze economiche, per Tina Artino Martinello

“Continuità aziendale nel bilancio di esercizio in tempi di Covid–19”. E’ il tema di stringente e significativa attualità sviluppato dalla dottoressa Nunziatina Artino Martinello per il conseguimento del titolo di Laurea magistrale in Scienze economiche. Insegnamento di Ragioneria generale ed applicata, nel corso di specializzazione formativa nell’Università telematica Pegaso. Una puntuale ed articolata trattazione dei molteplici e complessi profili normativi della materia analizzata, rivisitata alla luce dell’eccezionalità della pandemia; trattazione argomentata compiutamente, gratificata dalla votazione di 110\110 con lode. Docente relatore, il professore Gavino Nuzzo.

Alla dottoressa Nunziatina Artino Martinello, funzionaria amministrativa dell’Unità operativa della Vigilanza documentale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale di Nola, giungano gli auguri di ad maiora semper della redazione, in tutt’uno con le felicitazioni per le figlie Miriam e Sofia, e il marito, Gennaro Casoria, solerte funzionario dell’Inps, a Nola.

