BAIANO. L’inciviltà non ha limiti. Utilizzano i guanti per fare la spesa e poi li gettano in strada

L’inciviltà non ha veramente limiti, in un momento particolare dove la salute pubblica si cerca di salvaguardarla con ordinanze, divieti e precauzioni, nel baianese c’è sempre chi dimostra di essere incivile. Dinanzi ad un noto supermercato baianese alcuni clienti, che per paura di essere contagiati dal virus che in questi giorni si espande sempre più, entrano a fare la spesa con guanti e mascherine, per poi disfarsi dei primi appena usciti nell’area parcheggio. Ecco la segnalazione fotografica inviataci da un lettore.

