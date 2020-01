BAIANO. L’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII-G. Parini” va a Dublino

Nel pomeriggio del 9 gennaio 2020 nell’auditorium di via Luigi Napolitano, l’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII-G. Parini” ha dato la sua informativa in merito al viaggio di istruzione per la certificazione in lingua inglese che dal 2 al 7 aprile 2020 si volgerà in Irlanda nella città di Dublino. La funzione strumentale, la prof.ssa Anna Conedera, in ausilio con le rappresentanti dell’agenzia di viaggio “Sveva Tour” hanno dato a tutti i genitori presenti le informative in merito al viaggio che si terrà in terra di Irlanda al fine di garantire ai giovani delle classi terze di quella istituzione una certificazione spendibile in merito ai crediti formativi nella secondaria di secondo grado. La partecipazione dei genitori è stata fattiva e grazie all’ausilio delle docenti che accompagneranno i ragazzi, ovvero Rosalba Marrone e Rita Picariello e anche grazie alla disponibilità delle responsabili di plesso Antonella Venezia e Simonetti Teresa hanno avuto la possibilità anche gli alunni presenti di chiedere, di avere informazioni, di avere ausilio e ulteriori spiegazioni sul viaggio stesso. Il dirigente scolastico Vincenzo Serpico ha presieduto la seduta e ha tenuto a sottolineare che: “quella a Dublino non è solo un’esperienza culturale e di lingua, ma è un’esperienza di vita che arricchisce i bagagli di tutti i nostri alunni. Questo è il messaggio che deve passare in un territorio per il quale l’offerta formativa di questa istituzione è sempre fra le migliori in assoluto”.

