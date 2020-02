BAIANO. L’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII – Parini” ospita la reduce signora Tatina Bucci. FOTO

Questa mattina nell’Auditorium della Scuola Media “Parini” di via Luigi Napolitan0 è stata ospite la signora Tatiana Bucci, reduce dei campi di concentramento di Auswitzch accompagnata dal signor Mario De Simone, fratello del più classico Sergio, a cui è stata intitolata la storia edito della casa editrice Rizzoli. Si sono annoverati gli interventi del Presidente della Provincia di Avellino avv. Domenico Biancardi, quello del sindaco di Baiano Enrico Montanaro, mentre in rappresentanza dell’amministrazione di Sperone il responsabile dell’ufficio delle pubbliche relazioni il dott. Felice Fulcro. Per l’istituto comprensivo di Avella era presente il dirigente Vincenzo Gagliotta. Gli alunni del plesso hanno iniziato la manifestazione accompagnati dal docente di chitarra il prof. Nicolino D’Alessio interpretando e suonando un tratto del famoso leitmotiv del film di Benigni “La Vita è bella”. Sono seguiti poi gli interventi della signora Bucci, del signor De Simone hanno attratto particolarmente la platea dei presenti fra i quali si annoveravano anche i rappresentanti del comitato irpino degli studi nazionali del risorgimento italiano, nonché del circolo “L’Incontro” di Baiano e i rappresentanti di Videonola e di TV3 Baiano. Alla fine della manifestazione le domande dell’assemblea degli studenti nonché quella della redazione del giornalino scolastico “Libera…mente” e degli alunni provenienti anche dall’Istituto Comprensivo “Lorenzo Milani” di Manocalzati hanno chiuso una splendida mattinata. Gli studenti di Manocalzati sono intervenuti grazie alla compartecipazione delle amministrazioni di Manocalzati, Candida e Montefredane che si sono accollati la spesa di trasporto. una giornata particolare da ricordare nel tempo, con questo messaggio sono stati consegnati agli ospiti due mazzi di fiori.

adsense – Responsive – Post Articolo