BAIANO. Negativo il tampone effettuato nel comune mandamentale. Il Baianese l’isola felice dell’Irpinia

E’ risultato negativo anche il tampone effettuato l’altro giorno su di un cittadino baianese, l’area mandamentale risulta essere l’unica isola felice dell’Irpinia per non aver nessun contagio su una popolazione di oltre 30 mila abitanti. I cittadini rispettano le regole imposte dalle autorità, ovvero quelle di restare a casa e questo fino adesso sta portando i suoi frutti. Oggi il numero dei positivi in tutta la Campania si è dimezzato rispetto a ieri tenendo conto l’alto numero di tamponi effettuati.

