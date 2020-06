BAIANO. Non risponde alle chiamate, uomo trovato privo di vita in casa

Tragedia a Baiano in via Malta dove un uomo è stato trovato privo di vita nella sua abitazione. L’uomo, dell’età 76, non rispondeva alle chiamate della figlia, che vive fuori paese, la quale preoccupandosi ha chiesto aiuto ad amici della zona. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno aperto la porta dell’abitazione trovando l’uomo privo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Baiano che hanno avviato gli accertamenti di rito. Da stabilire cause e momento della morte, ma tutto fa presumere ad un malore. L’uomo era conosciuto come persona solare e tranquillo.

