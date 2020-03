Baiano. Per il “San Giuseppe Moscati”, solidarietà dell’Associazione Maio Santo Stefano

Sono piccoli gesti, ma di sicura testimonianza solidale verso un presidio ospedaliero, qual è il “San Giuseppe Moscati”, sotto particolare e intensa pressione, come tutte le articolazioni territoriali della Sanità pubblica, in questi duri giorni di emergenza sanitaria, determinata dal covid–19. Sono atti, con cui cittadini, associazioni di volontariato e Forum giovanili attraverso piccole donazioni in denaro o in “mascherine” anti–virus fanno avvertire la loro vicinanza all’importanza civile del ruolo che svolge il Welfare state, patrimonio e conquista sociale di inestimabile valore.

E’ una catena simbolica che si allunga sui territori, tra i cui anelli figura anche l’ Associazione Maio Santo Stefano che in mattinata ha destinato in conto bancario la sua piccola donazione all’Azienda ospedaliera del “ San Giuseppe Moscati”, la struttura che sta fronteggiando le criticità dell’intera provincia di Avellino, che in Campania è tra le aree più colpite dall’emergenza in rapporto al quadro demografico.

