BAIANO. Positivo al Coronavirus un dipendente Comunale. Casa Comunale chiusa

A comunicarlo il sindaco Enrico Montanaro che ha scritto:

“Nella tarda serata di ieri ci é arrivata notizia della positività di un dipendente del Comune di Baiano, che ha effettuato il test presso un laboratorio privato. In attesa che l’Asl verifichi la positività attraverso il tampone, abbiamo attivato tutte le procedure al fine di verificare eventuali altri casi al municipio. Stamattina quindi il comune rimarrà chiuso al pubblico per operazioni di sanificazione. Vi terrò aggiornati su ulteriori sviluppi. Intanto ne approfitto per darvi un AGGIORNAMENTO dei positivi al covid 19 del nostro paese avendo avuto altre comunicazioni dall’Asl nella giornata di ieri. 12 positivi ( di cui uno da confermare dall’asl) 2 guariti”.

