BAIANO: “Proposta di interessamento” per il primo cittadino Enrico Montanaro.

di Alessia Conte

In occasione della festa della pace, l’Azione Cattolica di Baiano ha inserito nell’evento “piazza la pace” il progetto “proposta di interessamento”. Nella tarda mattinata di oggi 09 febbraio, alle 11.30 , presso la piazza Francesco Napolitano di Baiano, il primo cittadino Enrico Montanaro, ha incontrato le classi dell’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” per ascoltare e vedere le varie proposte di riqualificazione territoriale. I piccoli progettisti delle classi quarte, sezioni A-B-C (elementari), si sono impegnati nel realizzare un plastico che rappresenta la proposta di una “scuola ideale”. I bambini, supportati dalle loro super mamme ed instancabili maestre, hanno avuto l’occasione per dar libero sfogo alla fantasia, vestendo i panni di piccoli ingegneri hanno realizzato una struttura composta da diversi spazi. Nella loro visione perfetta, una buona scuola, e soprattutto la loro scuola, dovrebbe avere, oltre a quello che già ha: un auditorium – una mensa – una palestra – un laboratorio scientifico – un’aula studio – uno spazio verde. La fantasia dei bambini si sa, vola in alto, come una meravigliosa farfalla, ed i piccoli hanno immaginato di più realizzando un nuovo “parco di Arciano” , un cinema ed una chiesa, più altre strutture, presenti sul territorio, ma da migliorare. I ragazzi più grandi della classe IIA (medie) hanno realizzato una proposta per “il tetto giardino”, un giardino pensile nel pieno centro urbano. Tante le proposte ma soprattutto la partecipazione di una cittadinanza attiva e attenta ai bisogni del territorio. Un momento importante che segna il passo ad una prospettiva futura e a nuovi spunti di riflessione per l’attuale amministrazione comunale coordinata dal Sindaco Enrico Montanaro. Quella del “progetto di interessamento” è stata una sfida, accolta da tutti, soprattutto dagli inventori e costruttori , con molto entusiasmo ed interesse. Pensare in grande ed in positivo farà di questi piccoli studenti i futuri e preparati cittadini del domani.

