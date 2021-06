BAIANO. Quando la musica sfida il covid e vince. Due giovanissimi oboisti della Parini primi ad un concorso musicale indetto dal Comune di Baronissi

Due giovanissimi oboisti, Alessandro Zappone di Avella e Anastasia Di Lorco Sgambati di Sperone, che frequentano la scuola Media “Parini” di Baiano ad indirizzo musicale, amici e compagni di scuola fin da piccolissimi, con una passione in comune, la musica e lo studio dell’oboe, si sono aggiudicati il Diploma di primo posto del concorso indetto dal Comune di Baronissi per l’anno 2021, per la sezione Musica da Camera.

Sono riusciti a prepararsi durante il lockdown studiando “a distanza” e comunicando attraverso un tablet. Poi, appena si è potuto, hanno messo insieme le parti studiate e hanno completato il lavoro mettendocela davvero tutta. I risultati non potevano che essere ripaganti. La musica può davvero fare la differenza in momenti difficili come quello che stanno affrontando i nostri giovani del territorio. Ma c’è chi non si arrende e ci prova. E vince. Complimenti giovani artisti.

Ecco il video dell’esibizione.



