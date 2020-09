Baiano. Regionali 2020, Masucci (PER): “Agricoltura di qualità e turismo per rilanciare le aree interne”

Giovedì 10 settembre (ore 18.30), in piazza Napolitano, a Baiano, il movimento politico “PER – le Persone e la Comunità” presenterà Francesca Masucci, candidata nella circoscrizione elettorale di Avellino alle Regionali del 20-21 settembre. All’incontro parteciperà Gianluca Guida, capolista di PER in Irpinia. PER è espressione dell’associazionismo cattolico e del Terzo settore campano. Sostiene la candidatura di Vincenzo De Luca a presidente della Regione Campania.

Masucci, 21 anni, di Baiano, è studentessa di Arteterapia. È educatrice dell’Azione Cattolica.

«Vedo tanti giovani costretti ad andare via dalla loro terra. Sono menti, braccia, competenze che potrebbero contribuire allo sviluppo del proprio territorio. Bisogna cercare di attivare percorsi virtuosi nelle aree interne della regione, puntando su un’agricoltura di qualità e sul turismo. La bellezza di queste terre e la loro vocazione agricola vanno valorizzate appieno», afferma Masucci.

