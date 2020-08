Un incidente si è verificato questo pomeriggio intorno alle 16,45 a Baiano in via Lippiello nei pressi della Caserma della Compagnia di Baiano dove un ciclomotore si è scontrato con una Seat Ibiza. L’urto ha scaraventato il conducente e il passeggero, entrambi giovanissimi sull’asfalto. Immediato l’intervento dei Carabinieri che sentito l’urto sono immediatamente intervenuti. Sul posto anche un’ambulanza per prestare le cure ai due giovani rimasti feriti.

