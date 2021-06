“Baiano sotto le Stelle”, domenica 6 giugno inaugurazione dei murales

“L’associazione WI CAST è lieta di annunciare che il progetto “Wi murales” prende finalmente forma. Inaugureremo il nostro murales “STTATO GAAR” domenica 6 giugno, in collaborazione con il comune di Baiano (AV), presso piazza IV Novembre dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

Il vero scopo del progetto è quello di riqualificare le aree e le strutture pubbliche abbandonate per restituire gli spazi ai cittadini e alle cittadine del nostro territorio. Pensiamo che la ri-creazione di luoghi di incontro sia un combustibile per la creatività e da qui, soprattutto dopo questo lungo periodo di restrizioni, nasce la necessità di riappropriarsi di spazi che si sono persi nel tempo o a cui non abbiamo attribuito il valore che meritano.

Crediamo fortemente nella capacità dell’arte di creare comunità e di risvegliare, concretamente, la coscienza critica delle persone che abitano questa terra. Il progetto rappresenta un’opportunità per tanti nostri coetanei che hanno voglia di mettersi in gioco e di scoprire i propri talenti. WI CAST si pone come una piattaforma al servizio di chi vuole contribuire alla crescita del nostro territorio. Wi murales nasce perché si è avvertita l’esigenza di creare dei luoghi che favorissero lo sviluppo della socialità dentro la nostra comunità: riteniamo che la mancanza di questi spazi possa svilire l’anima della nostra società e, al contrario, alimentare la sua indifferenza.

Pertanto il nostro lavoro proseguirà in tutti i comuni che compongono il Mandamento e, infatti, la

seconda tappa sarà quella di Mugnano del Cardinale presso Piazza Cardinale. L’evento del 6 giugno sarà svolto nel pieno rispetto delle normative vigenti per il contrasto all’epidemia da COVID-19. Per questa prima tappa un grazie particolare va al Sindaco Enrico Montanaro e a tutta l’amministrazione comunale per essersi resi sin da subito disponibili.

Un ulteriore ringraziamento va alla Pro Loco di Mugnano del Cardinale “Rimettiamoci Insieme” e al suo Presidente Mauro Cuomo per averci aperto le porte della loro sede senza la quale non saremmo riusciti a svolgere i lavori preliminari necessari alla realizzazione del murales.

Per finire, meritano una particolare considerazione i soci fondatori dell’associazione WI CAST Carmine Litto e Matteo Monteforte per averci messo tutta la loro forza, il loro tempo e la loro passione. Senza di loro non saremmo mai arrivati dove siamo oggi”.

Gli organizzatori

