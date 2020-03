Baiano-Sperone-Avella, incontro per la Variante secondo lotto.

A Baiano, presso la Casa Comunale questo pomeriggio si è svolto un vertice che ha visto seduti allo stesso tavolo i sindaci dei tre comuni del Baianese interessati all’opera della completamento della Variante, ovvero il primo cittadino di Sperone, Baiano e Avella, il sindaco di Avella in questo caso partecipava anche in qualità di presidente della Provincia, e il consigliere regionale Vincenzo Alaia. Il progetto è stato valutato dalle parti interessate, in particolare con riferimento al tracciato dell’arteria da realizzare, che la provincia approverà entro la fine di aprile finanziando anche la spesa per la realizzazione. L’obiettivo della Variante è quello di decongestionare il traffico della Statale 7 Bis meglio conosciuta come via Nazionale delle Puglie.

adsense – Responsive – Post Articolo