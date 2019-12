BAIANO-SPERONE. Istituto “Giovanni XXIII-G.Parini”: “LA SCUOLA PIU’ BELLA CHE C’E'”

Abbiamo scelto di aprire questo ulteriore articolo sulle iniziative intraprese dall’ICS “Giovanni XXIII-G.Parini” con il motto utilizzato più volte dal dirigente scolastico. A riprova di quanto prima enunciato, si è svolta nella sala delle feste dell’istituto in Via Luigi Napolitano in Baiano il 20 dicembre uno spettacolo natalizio, organizzato dagli alunni e dai docenti delle classi terze della scuola primaria di Via Angelo Scafuri a Baiano. Una rappresentazione particolare che merita l’applellativo di “inclusiva”, per la presenza in scena sul palco anche di alcuni alunni diversamente abili. Anche in questa occasione gli spalti dell’auditorio erano gremiti in ogni ordine di posto ed i genitori, i fratelli e le sorelle, i nonni e gli zii presenti hanno potuto intrattenersi gradevolmente fra canti, balletti e poesie. Il dirigente scolastico, intervenuto nel corso della manifestazione, ha voluto sottolineare per l’ennesima volta il lavoro di tutti gli operatori scolatici, dai docenti a i collaboratori senza i quali nulla sarebbe stato possibile ed ha elogiato la piena collaborazione di tutte le famiglie degli iscritti, aperte e solidali con l’offerta formativa di questa istituzione. La presenza sugli spalti di docenti afferenti agli altri gradi scolastici ha dimostrato la volontà di andare costantemente alla ricerca di uno spirito unitario, che potrà essere nel presente e nel futuro una sicura carta vincente.

