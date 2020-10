BAIANO. Stanno arrivando i primi risultati dei tamponi effettuati sugli alunni del “Giovanni XXIII”

In questi minuti l’Asl sta notificando ai genitori degli alunni delle 4 classi dell’istituto “Giovanni XXIII”, (circa 100 alunni) sottoposti al tampone domenica mattina, i risultati. Dalle prime indiscrezioni sembra che siano tutti negativi per quelli già notificati. Un sospiro di sollievo per genitori, insegnanti e dirigente scolastico. La procedura dello screening immediatamente predisposta si era resa necessario a causa della positività al Covid 19 di alcuni alunni frequentanti alcune classi dell’Istituto. La non positività degli alunni, seppur in contatto con un positivo, è dimostrazione che funziona l’organizzazione scolastica predisposta dal dirigente Vincenzo Serpico che prevede un rigido distanziamento nelle classi, tra gli alunni e docenti, oltre ad un corretto uso delle mascherine durante le lezioni.

Ma per un quadro completo si attende comunque l’ufficialità del dirigente e del sindaco.

