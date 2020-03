BAIANO. Stefania Acierno canta: “Sarà Bellissimo”. Il suo racconto in musica di questi momenti di sofferenza

Stefania Acierno, 21 anni, di Baiano è una cantante ed in questo momento così difficile, ha deciso per la prima volta di scrivere una piccolo brano su ciò che stiamo provando in questo periodo buio. Il dolore e le emozioni l’hanno spinta ad esprimere ciò che sente attraverso la sua passione, affinché possa essere un messaggio di forza, di unione e di speranza. Il suo brano è un cenno per dare luce in questo buio totale, per far tornare a sorridere la gente e per far capire che insieme possiamo vincere questa battaglia.



