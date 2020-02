BAIANO. Successo per la raccolta firme organizzata dal circolo Fratelli d’Italia ma con strascico giudiziario

(Comunicato stampa). A circa una settimana dalla nostra raccolta firme in piazza a Baiano, sulle 4 proposte di legge, promosse a livello nazionale dal nostro partito e riscontrato un enorme successo a tale iniziativa si intende, naturalmente, ringraziare tutti quelli che hanno aderito in modo spontaneo. Inoltre si intende comunicare, altresì, quanto segue:

Il circolo Fratelli d’Italia del Baianese ha deciso di adire per vie legali nei confronti di chi si è reso responsabile di diffamazione a mezzo stampa a diffusione di notizia da una testata giornalistica online inerente la sopracitata raccolta firme di domenica scorsa in Piazza a Baiano, con allegate fotografie, sui social ed ad appendice degli stessi con affermazioni lesive all’immagine ed alla dignità sia del partito di Fratelli d’Italia che delle persone ritratte nelle foto, agli appartenenti al circolo stesso ed alla comunità tutta di Fratelli d’Italia del Baianese. Inoltre si è configurato reato, perseguibile dalla legge, di giudizi lesivi scritti nei confronti diretti di un nostro specifico tesserato, risultante essere, peraltro, portavoce provinciale di Gioventù Nazionale. Pertanto, si comunica ufficialmente, che si è già provveduto ad inoltrare denuncia querela, per diffamazione, agli organi preposti.

Fratelli d’Italia del Baianese

