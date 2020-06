BAIANO. Tocco Magico si sposta e cambia look! Scopri tutte le novità!

3,2,1…via! Il countdown è per il nuovo opening di Fabio Ciriaco Tocco Magico! Ebbene sì, Tocco Magico si sposta in piazza Mercato a Baiano e cambia completamente look. Fabio Ciriaco festeggia il suo 25esimo anno di professione e decide di spostarsi nella sua terza sede, questa volta mantenendo il nome, il quale deriva direttamente dal nome dei prodotti che ha adottato inizialmente.

Ieri 21giugno Tocco Magico ha aperto le porte a tutti coloro che avessero voluto visitare il suo nuovo shop. Entrando ci si ritrova in un ambiente di altri tempi, quasi a sentirsi in un’altra dimensione…completa tutto ciò la grande professionalità di Fabio, che con grande maestria è riuscito a miscelare antico e moderno. Domani 23 giugno si riparte nella nuova sede! E allora non possiamo fare altro che porgli un grande in bocca al lupo e invitarvi calorosamente a sottoporvi ai grandi capolavori che Fabio riesce a creare con forbici e pettine!

