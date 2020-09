BAIANO. Tutto pronto per il Concorso Letterario “ Gli Indimenticabili”

Le premiazioni sabato 26 settembre a partire dalle 17,00 nell’arena del palazzo municipale di Baiano

Dietro all’organizzazione di un evento c’è un lavoro immane, ed è proprio quello che sta facendo Carmine Montella “O’ Prufussore”, pluripremiato poeta e scrittore, fotografo, autore di testi teatrali, animatore culturale. Dall’ultimo suo lavoro “Gli Indimenticabili” il libro con le biografie di personaggi che hanno fatto la “Storia” di Baiano, alla realizzazione dello spazio artistico al loro dedicato nel quartiere storico “Vesuni”, ed adesso al Concorso Letterario “Gli Indimenticabili” che avrà luogo sabato 26 settembre 2020 a partire dalle 17,00 nell’arena del palazzo municipale e che vedrà la partecipazione di scrittori, poeti e vernacolieri provenienti da tutta Italia. Una preparazione curata nei minimi dettagli, dai premi in carta pesta realizzati da Cettina Prezioso e Anna Napolitano dell’associazione le Ali della Vita, ai musicisti ospiti … Daniela Prevete, Caterina Russo, Fiorella Sepe. Una giuria di qualità che ha avuto molto lavoro da fare, visto che le opere partecipanti sono circa 200. Ad ogni sezione del concorso sono abbinati i premi dedicati agli Indimenticabili, abbinamento che il Professore ha voluto attraverso un sorteggio ufficiale alla presenza del pubblico, nel segno della trasparenza e della correttezza per un concorso che si appresta a diventare la pietra miliare degli eventi letterari baianesi. Tutto pronto, artisti e pubblico saranno ricevuti nel segno del rispetto per le regole imposte dal distanziamento imposto dalla pandemia Covid. Tutti dovranno indossare la mascherina e posizionarsi nei posti che saranno assegnati. L’evento patrocinato dal Comune di Baiano e in collaborazione con le associazioni Le Ali della Vita e La Piccola Cometa sarà da Carmine Montella e dai componenti delle Giurie.

