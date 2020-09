Baiano: Una serata di cultura dedicata agli indimenticabili, la prima edizione del concorso letterario ideato e organizzato dal Prof. Carmine Montella.

di Saverio Bellofatto

Il Covid e la pioggia non hanno fermato la serata di premiazione del Concorso Letterario “ Gli Indimenticabili” promosso e organizzato dal Prof. Carmine Montella con il patrocinio del Comune di Baiano che dall’arena comunale ha traslocato nell’auditorium della Scuola Media Parini di Baiano. Tanti i poeti e scrittori che hanno partecipato in una serata sobria, nel segno della cultura, ed hanno declamato le loro composizioni ad un pubblico attento e incuriosito. I saluti del Sindaco Montanaro che ha tessuto le lodi di Carmine Montella per il suo impegno a favore della cultura e della promozione del territorio con i ringraziamenti a tutti gli ospiti. Bellissimi i premi dell’evento creati e realizzati da Cettina Prezioso e Anna Napolitano animatrici dell’associazione culturale Le Ali della Vita, un folletto di cartapesta seduto sui libri che esprime la sua gioia al sapere, alla poesia e alla lettura. Le cantanti baianese Daniela Prevete e Caterina Russo hanno allietato con la loro voce gli intermezzi musicali. Scrittori e poeti provenienti da oltre regione hanno onorato le figure di tanti personaggi che hanno dato lustro a Baiano. Il poeta Alfonso Gargano, ha scritto al momento dei versi in rima dedicati all’evento e che racchiudono egregiamente la cronaca della serata.

Il covid non ha spaventato

Ogni poeta qui premiato

La metereologica allerta

Ha reso la location incerta.

Appuntamento all’albero della memoria

A ricordo dei baianesi e della loro storia

Ma la pioggia dispettosa e diffusa

Ci ha relegati in una sala chiusa

Gel mascherine e distanziamento

La bustina sul microfono effetto vento

Ma l’emozione di prosa e poesia

Offusca l’effetto pandemia

Premio di poesia gli indimenticabili

Personaggi di Baiano encomiabili

Uomini e donne che lustro hanno dato

In un libro ognuno di loro immortalato

Un folletto di carta pesta colorato

Come trofeo ad ogni poeta premiato

Le artiste ci mettono il cuore

Pezzi unici fatti con amore

Un personaggio ad ogni premio abbinato

Dai discendenti al premiato consegnato

Un applauso alla giuria competente

Che hanno giudicato ogni opera vincente

Nel firmamento dei concorsi una nuova stella

Grazie al professore Carmine Montella

Ecco l’elenco dei premiati:

A1

Flavio Provini Honda Civic Blu Prima classificata Milano Anna Maria Deodato Vivo Seconda classificata Palmi (RC) Eva Capriglione Resalio Terza classificata Baiano (Av) Massimo De Mellis Scroscio d’acqua Plauso letterario S. Anastasia (Na) Enrico Del Gaudio E sarai madre Plauso letterario Castellammare di Stabia Emilio De Roma Il sorriso dell’aquilone Plauso letterario Pietradefusi (Av) Assunta Filardi Nel cuore di un padre Plauso letterario Napoli Gennaro Iannuzzi I colori del dolore Plauso letterario Volla (Na)

A2

Giuseppe Cassese Nanà Prima classificata Nola (Na) Nicola Branchi Un amore senza contesa Seconda classificata Aiello del Sabato (Av) Ivano Baglioni xx Semaforo blu Terza classificata Poggio Mirteto (RI) Carla Barlese Epitaffio per un guerriero Premio Presidente Roma Alfonso Gargano Il pianto di un cane Premio poesia in rime Salerno

A3

Flavio Provini Quello che amo Prima classificata Milano Anna Caccavale Sant’Agata de’ Goti Seconda classificata Airola (Bn) Ivano Baglioni Al Malawi la mia africa Terza classificata Poggio Mirteto (RI) Nicola Guarino Rimarremo qui Premio Presidente Teora (Av) Francesca Marino Paradiso perduto Plauso letterario Avellino Agostina Spagnuolo Chissà dove eravamo Plauso letterario Capriglia (Av)

B1

Michele La Montagna Nu pate Prima classificata Acerra (Na) Marseglia Fausto ‘A quanno nun ce staje cchiù Seconda classificata Marano (Na) Sofia Iacobucci Vint’ lire Terza classificata Altavilla Irpin Enrico Del Gaudio ‘A vrasera Premio Perizia Stilistica Castellammare Gaetano Catalani Tutt’a vita ca resta Plauso letterario Ardore Marina RC Antonio Covino ‘E notte Plauso letterario Napoli Renato Di Pane Paroli amari Plauso letterario Messina Gennaro Grieco A mia figlia Antonella Plauso letterario Saviano (Na)

B2

Carla Barlese ‘N sogno d’amore a 4 zampe Prima classificata Roma Alfredo Scotti Libertà Seconda classificata Ponza (Na) Gaetano Catalani Ora curri nto celu Seconda classificata Ardore Marina RC) Agostina Spagnuolo Chiagneva Terza classificata Capriglia (Av) Umberto Di Pietro Er cagnolino Plauso letterario Roma

B3

Pasquale Rea Terra mia Prima classificata Pollena Trocchia Na) Pascucci Antonio ‘A terra mia Seconda classificata Casalnuovo (Na) Alfredo Scotti ‘O scuorno ‘e Napule Terza classificata Ponza (Na)

C

Anna Maria Deodato Il viaggio Prima classificata Palmi (R.C.) Gaetano Catalani Sotto il cielo di Gerico Seconda classificata Ardore Marina (RC) Carola Cestari Il mondo di fuori Terza classificata Milano Massimo Bencivenga L’angolo della vita Premio giuria Caiazzo (Ce) Francesco Bisesti La storia di un pallone sgonfio Plauso letterario Frascati (Roma) Giuseppe Brunasso Trame di un amore sconosciuto Plauso letterario Santa Maria CapuaVetere (Ce) Maria Grazia De Castro Clementina e la bambina dalle trecce rosse Plauso letterario Benevento





