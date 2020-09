Baiano. Verso le “Regionali”. Domenica, ai Forum della politica, Beatrice Colucci, candidata di Fratelli d’Italia

L’agenda dei Forum della politica – con riflettori d’attenzione puntati sulle elezioni del 20 e 21 settembre per il rinnovo della presidenza e del Consiglio regionale della Campania- si apre sulla pagina degli obiettivi programmatici di Fratelli d’Italia e della coalizione di centro-destra, dalle politiche per il lavoro al ruolo della Campania nell’Europa comunitaria, alla luce del Recovery fund; dal rilancio dell’economia agricola e montana nelle aree interne attraverso i meccanismi del Piano di sviluppo rurale regionale alle problematiche dei servizi socio-sanitari e per le famiglie.

A presentare gli obiettivi di programma di FdI e della coalizione pro-Caldoro presidente saranno l’avvocata Beatrice Colucci, che fa parte della quaterna delle candidature del partito di Giorgia Meloni per la circoscrizione della provincia di Avellino, e il professore Gherardo Marenghi.

Beatrice Colucci, quarantenne, madre di due figli, moglie dell’imprenditore Stefano De Laurentiis è attivamente impegnata nella professione forense ed è all’esordio nell’impegno politico diretto. Gherardo Marenghi, docente di Diritto amministrativo all’Università di Salerno, è dirigente regionale di FdI ed è attivo collaboratore della rivista di saggistica politica a diffusione nazionale, Il Guastatore.

Alla convention, in programma nell’ Arena del palazzo comunale, domenica- 13 settembre, ore 18,30– parteciperanno l’ex-sindaco di Baiano, il medico Carlo Mascheri, responsabile provinciale del Settore-Sanità di FdI, e il giornalista Enzo Pecorelli.

Saranno osservate le disposizioni di sicurezza personale e pubblica, , rispettando il distanziamento metrico e l’uso obbligatorio della mascherina di tutela respiratoria, previsti dalle norme anti Covid–19.

