BAIANO. Video denuncia di assembramenti anche nel mandamento al passaggio del feretro di Sommese. La denuncia dei lettori. Video e Foto

Non si placano le polemiche a Saviano per il corteo funebre che questa mattina ha visto centinaia di persone violare la quarantena per dare l’estremo saluto al proprio sindaco Carmine Sommese, che spuntano altri video questa volta da Baiano, con le immagini dell’arrivo in bassa Irpinia del feretro del dottore Sommese, molto conosciuto e apprezzato nella cittadina. Il carro funebre fa tappa proprio dinanzi alla Clinica Villa Maria. Qui alcuni sindaci con fascia tricolore accolgono l’arrivo del carro proveniente dall’ospedale di Avellino. “A Baiano ci hanno chiuso in casa e fanno ste cose. Ecco le foto dei bei sindaci in fila , quelli che ci ….. le palle tutti i giorni di non fare assembramenti e non uscire di casa”. Cosi scrive uno dei tanti lettori. Un’altra lettrice ci invia un video molto eloquente.

