Un video per ricordare a tutti noi di restare a casa in questo momento difficile e particolare. Lo ha realizzato Yuppies, l’agenzia di animazione per bambini con sede a Baiano. Solo stando a casa si potrà arginare il contatagio. Solo restando a casa potremmo riabbracciarci tutti più in fretta.





