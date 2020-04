Non solo successo ma anche grandi idee quelle di YUPPIES. Da poco tempo i ragazzi della famosissima sala feste, sita in Baiano, hanno lanciato una challenge. La sfida è molto semplice, imitare un personaggio, truccarsi e vestirsi come lui, mandare la foto alla pagina Facebook di YUPPIES e partecipare all’iniziativa. Non si vince nulla, se non tanti like. È un modo carino per trascorrere ore pesanti di quarantena forzata. Di seguito un esempio della challenge.

Cosa aspetti ? Unisciti a YUPPIES giovani di successo e dai sfogo alla tua fantasia.