Balcani-UE: al via all’Unisa la prima edizione del Modulo Jean Monnet “EU-Western Balkans Cooperation on Justice and Home Affairs” (EUWEB)

Il prossimo 2 marzo verrà inaugurato, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno, la prima edizione del corso di alta formazione Jean Monnet “EU-Western Balkans Cooperation on Justice and Home Affairs” (EUWEB), ammesso al cofinanziamento dalla Commissione europea per il triennio 2019-2022. Il Corso EUWEB approfondirà tematiche di grande attualità come l’immigrazione, l’asilo, il controllo delle frontiere, la lotta alla criminalità transazionale, la cooperazione di polizia e giudiziaria, nonché la protezione dei diritti fondamentali in vista della futura adesione dei Balcani occidentali all’Unione. Le attività di formazione, rivolte a studenti, laureati, dottorandi e dottori di ricerca, ma anche a tutte le categorie interessate, quali operatori giuridici, giudici, avvocati, forze dell’ordine, società civile e esponenti del mondo politico, saranno condotte dai Professori del Key Staff Members, Teresa Russo, Anna Oriolo e Gaspare Dalia del Dipartimento di Scienze Giuridiche, nonché da altri docenti italiani e stranieri oltre che da esperti nazionali ed internazionali delle tematiche indicate.

IL Corso EUWEB si basa su una partnership con atenei balcanici (quali la EPOKA University di Tirana, la Albanian University di Tirana, la University di Vlorë Ismail Qemali e la Goce Delčev University di Štip della Repubblica della Macedonia del Nord) e vanta il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno (agli avvocati saranno, infatti, riconosciuti 4 crediti formativi per ogni incontro), nonchè della “Federazione Italiana Diritti Umani” (FIDU), dell’European Association of International Studies (AESI) dell’European Law Students Association (ELSA), sezione Salerno, e dell’associazione “Avvocati di strada”.

La partecipazione è gratuita, previa registrazione sull’apposito forum d’iscrizione

disponibile sul sito www.euweb.org

