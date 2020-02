BASEBALL E SOFTBALL. Ad Avellino focolai di rinascita

Avellino è una delle piazze storiche del baseball campano, di cui si ricordano le ultime apparizioni nei campionati di C2dei primi anni 2000. Impegni, difficoltà logistiche ed economiche hanno, progressivamente, costretto la dirigenza irpina a rinunciare all’attività, non alla passione quella non è mai sparita.

Nel 2019, sotto la spinta della delegazione Campania e Basilicata, un gruppo di ex dirigenti ed ex giocatori, ha messo su una dimostrazione pratica durante Lo SPORTDAYS, manifestazione che permette a tutti di conoscere e provare tutti gli sport presenti e praticati nella provincia irpina.

Venerdì 7 Febbraio il professor Giuseppe Saviano, presidente del CONI Avellino ha riunito i decani del baseball irpino Mimmo de Luca, Enzo de Luca, Claudio Galasso, Carmine Pascale, Luca Granata ed il delegato regionale FIBS, Giuseppe Mele.

L’incontro è stato improntato per l’organizzazione della prossima edizione degli SPORTDAYS, dopo il grande riscontro ottenuto nella precedente edizione, è stata un’occasione per discutere e gettare le basi per la rinascita del baseball ad Avellino.

Il sogno dei “lupi” sembra ritrovare nuova linfa vitale, nell’appoggio delle istituzioni locali e nell’appoggio della delegazione regionale. Il fuoco è accesso tocca ora alimentarlo.

Antonio Vallefuoco

Ufficio Stampa FIBS Campania Basilicata

