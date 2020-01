Basket. La Scandone replica al comunicato di Corato.

🔊 Ascolta l'articolo

La Società Sportiva Felice Scandone spa, in persona del Liquidatore legale rapp.te p.t. dott. Luciano Basile, intende replicare al comunicato della Società Basket Corato SSDRL del 27.01.2020, al fine di ricostruire rettamente la vicenda storica ed evitare rappresentazioni lacunose, inesatte e faziose così come offerte.

All’uopo, nel ritenere superflua la ricostruzione dell’excursus storico della vicenda, già rappresentata agli organi della Procura dall’Avv. Angelo Zuccardi in sede di audizione, si evidenzia, però, che la descrizione fatta necessita di alcune puntualizzazioni.

La Società Sportiva Felice Scandone spa, con comunicazione via mail del 16.11.2019, ha richiesto alla Società Basket Corato SSDRL le coordinate bancarie per l’adempimento del rimborso previsto, che sono state rimesse con mail del 18.11.2019.

Con comunicazione del 27.11.2019, in risposta alla richiesta della società ospitante, è stato, altresì, fornito l’elenco dei nominati per gli accrediti.

In ottemperanza a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 67 R.E.G. la Società Sportiva Felice Scandone spa, per il tramite del personale di biglietteria, prima dell’inizio della partita, ha provveduto alla consegna in contanti del rimborso calcolato a norma dell’art. 65, ed alla rimessione dei chiesti accrediti.

Pertanto, veniva sottoscritta una quietanza di pagamento e ritiro accrediti che, appunto, venivano regolarmente adoperati dai beneficiari.

Questi i fatti.

È, altresì, necessaria altra puntualizzazione.

La Società Basket Corato SSDRL nel comunicato che ci occupa asserisce di essere stata costretta ad interrompere il silenzio sulla vicenda muovendo dalle, a proprio dire, “gravi affermazioni” del Coach della Società Sportiva Felice Scandone spa.

Orbene, però, tali argomentazioni appaiono meramente pretestuose ed inveritiere, poiché nelle dichiarazioni che ci interessano è stato fatto riferimento ad una evidenza documentale a supporto della bontà e della correttezza di operato della Società Sportiva Felice Scandone spa, che sono già state allegate agli atti dell’indagine della Procura Federale.

Pertanto, nessun nocumento e/o comportamento diffamatorio è stato posto in essere e la Società Sportiva Felice Scandone spa è pronta a tutelare la propria immagine, i propri interessi, i diritti sportivi ed il proprio tesserato nelle sedi opportune ed assolutamente gravi e censurabili appaiono le dichiarazioni del Presidente Marulli laddove si avventura in consigli, non richiesti, al tecnico irpino addirittura asserendo che lo stesso avrebbe proditoriamente preso in giro i tanti tifosi e giornalisti.

Tali dichiarazioni, peraltro, saranno oggetto di attenta valutazione per una opportuna tutela.

Alla luce di quanto prefatto, appare, invece, di lapalissiana evidenza che il comportamento tenuto dalla Società Basket Corato SSDRL, benchè ammantato da un velo di asserita ricerca di giustizia, tenda meramente allo stravolgimento del risultato sportivo meritatamente conseguito sul campo dalla nostra Società.

Orbene, in ogni caso, al termine dei procedimenti federali in corso, la Società Sportiva Felice Scandone spa valuterà le opportune tutele nelle sedi giudiziarie, oltre che sportive.

Si rimane fiduciosi nelle determinazioni che verranno assunte dagli Organi Competenti, certi della legittimità e correttezza del proprio operato.

