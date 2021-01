Basket. Confermato il -6 in classifica per la Scandone.

di Redazione sportiva

Niente da fare per la Scandone in merito alla riduzione della penalizzazione in classifica. La società irpina aveva presentato ricorso nel mese di novembre ma il Consiglio Federale della Fip ha confermato il -6, derivante dal ritardato pagamento dei lodi di ex tesserati. Così i punti in classifica rimangono 2, ultima piazza occupata. Non si può che aggiungere testa alla salvezza vista la nuova formula del torneo di B che prevede otto squadre per ogni mini girone, cioè meno partite e meno possibilità di sbagliare.

