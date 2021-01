Basket. De Gennaro: “Clima sereno dopo il match contro Formia, da lunedì nel nostro palazzetto”.

di Lucio Ianniciello

La Scandone non giocherà in questo week end per gli Assoluti di Boxe in corso al PalaDelMauro e che si protrarranno fino a domenica 31 gennaio, data in cui i ragazzi di De Gennaro avrebbero dovuto affrontare la Luiss Roma. Gara rinviata al 24 febbraio. Intanto però il lavoro è continuato pur non avendolo potuto portare avanti tra le mura abituali.

Le parole del coach: “Settimana particolare, grazie all’amministrazione ci siamo allenati nella palestra comunale dello stadio. Non c’era parquet, non abbiamo potuto fare cose tecnico-tattiche ma l’unico obiettivo era quello di mantenere la condizione fisica e ci siamo riusciti. Tutti i ragazzi si sono allenati in buone condizioni e sono felice di questo. Clima sereno dopo l’ultima gara in campionato. Abbiamo dato il week end di riposo ai giocatori, chi è rimasto qui e chi è andato a casa, da lunedì ritorneremo a lavorare al palazzetto per preparare il prossimo match in casa di Pozzuoli sabato 6 febbraio. E lo si farà in condizioni ottimali”.

adsense – Responsive – Post Articolo