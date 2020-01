Basket femminile Serie A2, 17a giornata. La Farmacia del Tricolle fa il botto contro Faenza, ex capolista battuta 80-66.

🔊 Ascolta l'articolo

di Redazione sportiva

La Farmacia del Tricolle rientrava dal turno di riposo e fa il botto contro Faenza, avversario giunto ad Ariano Irpino in veste di capolista e reduce da 11 vittorie consecutive. Le arianesi vincono 80-66 ribaltando anche il 60-49 a favore dell’E-Work all’andata. Le faentine perdono così la vetta, con Spezia sono seconde a -2 da Campobasso, 26 punti collezionati dalle molisane. Ariano sesta in coppia con Cus Cagliari a 16. Il primo quarto si chiude sul 13-19. Poi le irpine mettono a posto le cose spinte dal proprio pubblico, break di 11-2 e 35-35 all’intervallo. La cavalcata continua, il terzo quarto si chiude sul 56-50. L’ex Zanetti è un fattore, sarà la migliore realizzatrice con 21 punti. Nell’ultimo quarto la Farmacia del Tricolle si porta fino al +13 (63-50), è Scibelli a prendersi la scena. Faenza cerca di reagire, 66-57. Le ragazze di coach Orlando (in foto) non ci stanno e infliggono un pesantissimo 10-0 che pone fine alla contesa.

