Basket femminile Serie A2. La Farmacia del Tricolle cade a Umbertide per 71-66.

di Redazione sportiva

La Farmacia del Tricolle stecca per la seconda volta consecutiva in trasferta. Dopo la sconfitta in Sardegna contro San Salvatore Selargius, si è dovuta inchinare anche ad Umbertide. Le umbre, così, agganciano il quarto posto e si qualificano alle final eight respingendo proprio l’assalto delle irpine. Al giro di boa la squadra di Contu è a 18 punti, quella di Orlando a 14, sesta. Comunque un buon posizionamento per Ariano Irpino, da neopromossa. Umbertide ha la meglio per 71-66. Fino alla fine del primo tempo le squadre si fronteggiano e, nonostante il parziale delle padroni di casa, le ospiti riescono a ricucire. Il 54-44 è un primo scossone nel match ma le leonesse con uno 0-9 bloccano la fuga che però sembra materializzarsi col 57-48. Poi diventa tutto più difficile, nel finale la Farmacia del Tricolle giunge anche sul -3 salvo poi capitolare per 5 punti di scarto. Non basta la doppia doppia di Fabbri (15 punti e 11 rimbalzi), in casa arianese inoltre 14 punti per Scibelli e Zitkova. L’assenza di Moretti non è passata inosservata. Tra le umbre mancava Paolucci, la Giudice ha fatto la parte del leone con 16 punti e 11 rimbalzi. Nel prossimo week end le irpine osserveranno un turno di riposo.

