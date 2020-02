Basket femminile, Serie A2. La Farmacia del Tricolle vince in Sardegna contro Cus Cagliari per 51-62 e rilancia le ambizioni play off.

di Redazione sportiva

La Farmacia del Tricolle si riscatta in Sardegna contro il Cus Cagliari dopo la sconfitta in casa contro Campobasso. Vittoria per 51-62, importante per la griglia play off. Zanetti mattatrice con 23 punti, a ruota Scibelli con 17 e Fabbri 13. Non era iniziata affatto bene per le leonesse arianesi, il Cus è arrivata a condurre 23-9 grazie a Novati, Striulli e Ljubenovic. Da li’ la squadra di coach Orlando ha rosicchiato il margine fino al break di 3-15. Alla fine la spuntano, vittoria di carattere. I parziali: 27-14, 36-31, 44-50. Per le sarde solo Striulli in doppia cifra grazie ai suoi 14 punti.

adsense – Responsive – Post Articolo