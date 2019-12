Basket femminile Serie A2. Tutto facile per la Farmacia del Tricolle, battuta Basket Lab Roma per 92-56.

di Redazione sportiva

Nessun problema per la Farmacia del Tricolle Ariano Irpino in casa contro High School Basket Lab Roma, squadra giovanissima e ultima in classifica a 0 punti. Il risultato finale è di 92-56 al PalaCardito. Il riscatto è servito dopo la sconfitta, sempre tra le mura amiche, contro San Giovanni Valdarno. Sabato 21 si va in Sardegna.

FARMACIA DEL TRICOLLE BASKET ARIANO IRPINO: Moretti NE, Orchi* 14 (6/9, 0/1), Cifaldi 4 (2/4, 0/1), Sansalone* 1 (0/1, 0/1), Albanese 12 (5/11, 0/1), Seskute 6 (3/8, 0/1), Zanetti* 17 (7/12, 1/2), Scibelli* 13 (2/3, 1/3), Fabbri* 14 (7/10 da 2), Pastore, Zitkova NE, Bambini 11 (4/7 da 2)

Allenatore: Orlando W.

Tiri da 2: 36/66 – Tiri da 3: 2/10 – Tiri Liberi: 14/21 – Rimbalzi: 51 21+30 (Fabbri 9) – Assist: 21 (Orchi 7) – Palle Recuperate: 17 (Orchi 3) – Palle Perse: 12 (Cifaldi 4)

HIGH SCHOOL BASKET LAB: Logoh* 4 (2/2, 0/1), Blasigh 12 (4/6, 1/3), Ronchi* 5 (1/5, 1/7), Varaldi* 2 (1/4, 0/2), Susca, Braida 7 (1/2, 1/2), Volpe 2 (1/4 da 2), Arado 4 (2/2 da 2), Savatteri*, Keshi 2 (1/3 da 2), Medeot 5 (1/2 da 2), Rescifina* 13 (2/4, 1/2)

Allenatore: Lucchesi G.

Tiri da 2: 16/35 – Tiri da 3: 4/17 – Tiri Liberi: 12/15 – Rimbalzi: 22 3+19 (Logoh 3) – Assist: 10 (Ronchi 2) – Palle Recuperate: 5 (Blasigh 3) – Palle Perse: 25 (Braida 6)

Arbitri: Ricci A., Marconi A.

