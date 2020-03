Basket. Il Coronavirus “salva” la Scandone, la LNP interrompe il campionato di Serie B.

di Redazione sportiva

La Lega Nazionale Pallacanestro con un comunicato ha interrotto la Serie B, campionato in cui milita la Scandone. Tante difficoltà quest’anno dopo il crollo nella scorsa estate della casa madre Sidigas. Penultimo posto e una salvezza sempre più affannosa che ora però giunge per l’emergenza Coronavirus. Sarà la FIP ad accettare la proposta della LNP che comunica quanto segue.

“A seguito della situazione sanitaria del Paese, che a distanza dai provvedimenti governativi

emessi ed attivati resta estremamente complessa, come testimoniato dai numeri pubblicati

nell’ultima settimana, Lega Nazionale Pallacanestro rende noto di aver avanzato

ufficialmente al Presidente FIP, Giovanni Petrucci, le seguenti richieste:

– Dichiarare interrotto alla data del 30 marzo il campionato di Serie B;

– Valutare la possibilità di ripresa del campionato di Serie A2 nei mesi di maggio e giugno, a

patto che i Decreti governativi e sanitari vigenti in tale periodo rendano possibile una

piena ripresa dell’attività sportiva, secondo le sue peculiarità (allenamenti, viaggi, porte

aperte al pubblico);

– Analizzare, congiuntamente con il CONI ed il Governo, tutte le possibili forme di

sovvenzione e taglio dei costi da applicare per la prossima stagione;

– La Coppa Italia, evento LNP, va considerata annullata per l’edizione 2020”.

