Basket. Inflitto lo 0-20 a tavolino alla Scandone per la gara contro Sant’Antimo di una settimana fa.

“Trascorsi quindici minuti dall’ora fissata per l’inizio della gara, la Società non si presentava sul terreno di gioco. La stessa viene pertanto considerata rinunciataria. La gara viene omologata con il risultato di 0-20 in suo sfavore”. Questo è il provvedimento inflitto a carico alla Scandone per non essersi presentata mercoledì scorso per la gara in programma al DelMauro contro Sant’Antimo. In più ammenda di 1000 euro. La decisione del club biancoverde era stata conseguente alla positività al Covid di un elemento che era a stato a contatto con il gruppo. La Scandone non si farà trovare impreparata relativamente alla presentazione del ricorso.

