Basket. La Scandone batte Pozzuoli 73-70, coach De Gennaro: “Abbiamo azzerato il gap del – 6, da adesso inizia il nostro campionato”.

di Redazione sportiva

Bene la Scandone, vince la terza partita su tre. Deve arrendersi Pozzuoli al DelMauro per 73-70. Lupi subito sul pezzo con Costa e Riccio, poi è Sousa a salire in cattedra. Eloquente il +15 (39-24), il primo tempo si chiude sul 41-29. Pozzuoli rientra nella seconda parte del match, al 30′ il tabellone recita 56-49. È addirittura sorpasso grazie a Gaye (62-63). Balic è un fattore importante per i puteolani, Sousa e Savoldelli sganciano triple di valore. Solo un punto di differenza a favore dei padroni di casa ma è Brunetta dalla linea della carità a consegnare il 73-70 definitivo visto che il tentativo di Balic non trova buona sorte.

Così esordisce coach De Gennaro: “Sono molto contento, abbiamo azzerato il gap del – 6 in classifica. Ringrazio i ragazzi che non hanno mai mollato”. La partita: “Dal doppio volto, nei primi due quarti abbiamo offerto una buona pallacanestro, attacco fluido nonostante diversi tiri aperti sbagliati. Su questa caratteristica dobbiamo lavorare in settimana, è una cosa che inizia a pesare. Nel secondo tempo mi aspettavo una loro reazione, tanto è vero che hanno optato per la zona. Noi abbiamo mosso bene la palla, sofferto all’inizio. Quindi è venuta fuori l’esperienza dei miei, Brunetti non al 100% per il problema alla schiena. Voglio sottolineare la prestazione di Dimitri, anche difensiva. Avevamo preparato la gara per fermare Balic-Savoldelli e devo dire che il piano è stato rispettato. Balic ha fatto i suoi punti, Savoldelli solo 3 quando di solito ne fa 18-19. Un applauso a tutti che hanno difeso alla grande su uno dei due esterni pericolosi di Pozzuoli”. Così conclude: “Da adesso purtroppo inizia il nostro campionato, ci godiamo lo zero nonostante il 100% delle vittorie. Il tre su tre è una cosa importante, tra qualche giorno inizieremo a pensare a Rieti”.

