Basket. La Scandone non si presenta per il match contro Sant’Antimo, rischia lo 0-20 a tavolino.

La Scandone non si è presentata al DelMauro per la gara di Supercoppa contro Sant’Antimo. Il roster della PSA non ha disertato l’appuntamento, si è atteso il canonico orario delle 18.15 (palla a due alle 18). La Scandone ha richiesto alla LNP e alla FIP il rinvio del match per la positività al Covid di un atleta del settore giovanile. Si sarebbe trattato di ulteriore differimento di data visto il contatto con un positivo di Sant’Antimo nella prima calendarizzazione. Richiesta non accolta ed ora la palla passa al giudice sportivo che potrebbe decretare lo 0-20 a tavolino.

