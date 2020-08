Basket. La suddivisione dei gironi della Serie B 2020-2021: la Scandone nel D.

Si è svolto oggi il Consiglio Federale della FIP e sembra ufficiale la suddivisione dei gironi per la prossima stagione, che verranno poi ratificate nei prossimi giorni. Il campionato di Serie B versione 2020/21 inizierà il 15 novembre, anticipato da una Supercoppa organizzata da LNP al via l’11 ottobre; previsti playoff incrociati tra i gironi A e B e tra i gironi C e D per determinare le 4 promozioni in A2 in palio. Ecco le disposizioni definitive:

Girone A: Piemonte (Alba, Alessandria, Omegna, Oleggio); Toscana (San Miniato, Libertas Livorno, Cecina, Firenze, Chiusi, Empoli, Piombino), 5 Emilia (Cesena, Faenza, Rimini, Imola, Ozzano).

Girone B: Lombardia (Robur Varese, Sangiorgese, Olginate, Piadena, Ju.Vi.Cremona, Bernareggio, Pavia, Vigevano, Crema), Emilia (Fiorenzuola, Piacenza, Bologna Basket 2016), Sicilia (Palermo, Torrenova, Ragusa, Agrigento).

Girone C: Veneto (Virtus Padova, Unione Padova Basket, San Vendemiano, Mestre, Vicenza); Friuli (Monfalcone, Cividale); Marche (Senigallia, Fabriano, Jesi, Montegranaro, Civitanova Marche, Ancona), Abruzzo (Giulianova, Teramo, Roseto).

Girone D: Lazio (Luiss Roma, Real Rieti, Formia, Cassino), Campania (Salerno, Sant’Antimo, Pozzuoli, Avellino), Puglia (Nardò, Bisceglie, Ruvo di Puglia, Molfetta, Taranto), Basilicata (Matera), Calabria (Catanzaro, Reggio Calabria)

