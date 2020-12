Basket, Luiss Roma-Scandone. De Gennaro: “Grande prestazione difensiva, un mega applauso a tutti”.

di Redazione sportiva

Coach De Gennaro analizza la gara che ha visto la sua Scandone battere a domicilio la temibile Luiss Roma: “Grande prestazione difensiva. Un mega applauso a tutti, intensità mentale e fisica discreta contro una squadra fisica. C’era timore all’inizio ma durante la partita ho visto una grande fluidità. Abbiamo sbagliato tanti tiri aperti e tiri liberi, si è sopperito con una buona difesa”.

La situazione in classifica: “Sono strafelice di aver vinto contro questa tipologia di squadra. Ci troviamo a -1 ora, spero che la Fip ci venga incontro visto il nuovo format del campionato”. Due nuovi tasselli per la Scandone, uno di questi, Brunetti, é stato subito il top scorer con 15 punti: “Ancora tanti errori, dobbiamo lavorare, inserire Brunetti e Ragusa. Esperienza nell’uno e giovane età nell’altro”. Conclude: “Testa bassa in settimana per farci trovare pronti”.

