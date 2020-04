Basket. Nicola Alberani è il nuovo ds dello Strasburgo.

Nicola Alberani è il nuovo ds del Sig Strasburgo. Il rapporto con la Scandone è da ritenersi concluso dal 31 marzo. Un anno più che travagliato, caratterizzato dalla doppia autoretrocessione di Avellino a causa del crollo Sidigas e lo smantellamento dello staff. Dopo le esperienze a Forlì, sua città, Roma e appunto quella in Irpinia, il ds sbarca in Francia dove troverà l’ex lupo Thomas Scrubb. Campionato ovviamente fermo anche Oltralpe per l’emergenza Coronavirus. Ecco le sue prime parole da ds dello Strasburgo.

“È un grande onore entrare a far parte di un’istituzione prestigiosa come SIG Strasburgo. È con il più grande entusiasmo che ho accettato di raccogliere questa sfida per la quale ho intenzione di dare il meglio di me stesso poiché il progetto mi sembra stimolante. Significa molto per me aver trovato persone così dedite al loro club e ai loro fan, rimanendo concentrate e in grado di pensare al futuro, anche in questi tempi difficili. Mi metterò subito al lavoro per ottimizzare il tempo disponibile. Vorrei ringraziare in modo particolare il Presidente Martial Bellon e il Consiglio Direttivo per la fiducia e la stima che hanno dimostrato in me ”

