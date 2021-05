Basket, play out gara 1. La Scandone soccombe contro la Viola Reggio Calabria per 78-64.

di Redazione sportiva

La Scandone cede in casa della Viola Reggio Calabria per 78-64. I reggini si aggiudicano così gara 1, martedì gara 2 ancora in casa dei calabresi. Ad inizio secondo quarto irpini sotto di 8, reazione veemente che ha fatto registrare il 26-28. La risposta della Viola non si è fatta attendere con diverse bombe, 44-37 all’intervallo lungo. I locali riprendono come avevano finito, mano calda di Genovese da oltre l’arco per il 55-39. Al 30′ il tabellone recita 63-49 dopo che la Scandone era andata sotto di 21 punti. Nell’ultimo quarto sul 73-59 i reggini mettono in cassaforte la vittoria. Finisce 78-64.

